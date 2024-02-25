Пиренейский федеральный округ

Natalija Osminina

"Понятно, что мы сейчас пытаемся заглянуть на десятилетие вперед.." - ну, какие такие ДЕСЯТИЛЕТИЯ??)) Время скручивается в точку. В след. году уже будут делить Европу. И выбора не будет ни у кого. Кто кого кормить будет- у того сюзерена вассалами и будут. Неужели это не очевидно??? Не придется никого ни спрашивать, ни упрашивать. Как нарисованные нолики Бреттон-Вудской системы схлопнутся, как мыльные шарики, мир вернется на землю к реальным деньгам, приравненным к "золотому" стандарту. А "золотом" будет не только золото, его жрать не будешь. и печку им не растопишь, а РЕСУРСЫ - энергоресурсы, продовольственные. И придется всем энергетическим нищебродам и голодранцам Европы срочно искать кормящую мать, чтобы припасть к её сиське. До последнего времени Россия кормила за фантики своими двумя титьками - газовой и нефтяной, весь "цивилизованный мир" . Пришло время должок отдавать- расплачиваться потерей своей независимости. На сегодня в Европе "кормящих матерей" всего две - Россия и Шотландия, то есть Великобритания. А у России аж ТРИ газовых хаба - 1.ВЕНГРИЯ И АВСТРИЯ, 2. ГДР, 3 .Турция. Прибалтику будет кормить газовый хаб ГДР своими Северными потоками. Южные страны Европы тоже будет "кормить" Россия через газовый хаб в Турции.