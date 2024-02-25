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Пиренейский федеральный округ

Пиренейский федеральный округ

Пока русские флегматично складывают 13-й пакет санкций в пакет к остальным пакетам, самое время порассуждать о будущем — а оно не то чтобы вероятно, но вполне себе заманчиво.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А когда  лично Вы вынырните из своих бредовых видений, то увидите гражданскую войну в США, распад ЕС и дележку Европы на зоны влияния, 2/3 из которых будут под Россией. Надо меньше пить, колоться и курить травку. И  тогда при всплывании  в реальность увидите не только тракторы.
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3 час.
Natalija Osminina
&quot;Понятно, что мы сейчас пытаемся заглянуть на десятилетие вперед..&quot; - ну, какие такие ДЕСЯТИЛЕТИЯ??)) Время скручивается  в точку. В след. году уже будут делить Европу. И выбора не будет ни у кого. Кто кого кормить будет- у того  сюзерена вассалами и будут. Неужели это не очевидно??? Не придется никого ни спрашивать, ни упрашивать. Как нарисованные нолики Бреттон-Вудской системы схлопнутся, как мыльные шарики, мир вернется на землю к реальным деньгам, приравненным к &quot;золотому&quot; стандарту.  А &quot;золотом&quot; будет не только золото, его жрать не будешь. и печку им не растопишь, а РЕСУРСЫ - энергоресурсы, продовольственные.  И придется всем энергетическим нищебродам и голодранцам Европы срочно искать кормящую мать, чтобы припасть к её сиське. До последнего времени Россия кормила за фантики своими двумя титьками - газовой и нефтяной, весь &quot;цивилизованный мир&quot; . Пришло время должок отдавать- расплачиваться потерей своей независимости. На сегодня в Европе &quot;кормящих матерей&quot; всего две - Россия и Шотландия, то есть Великобритания. А у России аж ТРИ газовых хаба - 1.ВЕНГРИЯ И АВСТРИЯ, 2. ГДР, 3 .Турция. Прибалтику будет кормить газовый хаб ГДР своими Северными потоками. Южные страны Европы тоже будет &quot;кормить&quot; Россия через газовый хаб в Турции.
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Справка. БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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