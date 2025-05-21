МИД Казахстана: Киев не ответил на запрос о нападениях на объекты КТК

Астана по дипломатическим каналам довела до украинской стороны озабоченность атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но ответа пока не получила, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.