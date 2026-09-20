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Сайлауда тавыш биреп, чираттагы айфонны отучы билгеле булды

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсы кысаларында 26 нчы iPhone 17 иясе Гөлфирә Гыймаева булды. Җиңүчене телемарафонның туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр.

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