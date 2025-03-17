ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Ну щас домохозяйки из Сразии попрут на халяву. Закрывайте границы, пока не поздноКаждой домохозяйк...
  • Людмила Заикина
    А её туда пригласили для того, чтобы извиниться?30 советников НАТ...
  • Александр Зиборов
    Отношение к Москве понятно. Москва перестала быть русской. Перестала быть русской столицей. Москва - город интернацио...«Когда я мысленно...

«Когда я мысленно начал ругаться матом, я понял, что стал русским»: немец Йенс Зигерт, пожив в Москве, разгадал феномен «русской души»

«Когда я мысленно начал ругаться матом, я понял, что стал русским»: немец Йенс Зигерт, пожив в Москве, разгадал феномен «русской души»

Интересная жизнь с Vera Star Когда-то, еще в 1991 году, немецкому журналисту Йенсу Зигерту довелось побывать в России, и с тех пор он не мог забыть тех ощущений, которые испытал от её посещения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Наша знаменитая ФАИНА РАНЕВСКАЯ  говорила: &quot;ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩЕМСЯ МАТОМ, ЧЕМ ТИХОЙ , ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ!!!!!&quot;👀👀👀🙏🙏🙏
Ответить
9 час.
Александр Зиборов
Много правды.
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
Отношение к Москве понятно. Москва перестала быть русской. Перестала быть русской столицей. Москва - город интернациональный, в ней можно встретить даже русского.
Ответить
2 час.
наверх