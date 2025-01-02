Подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе нашли с огнестрельным ранением

Подозреваемого в подрыве грузового электромобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе обнаружили с огнестрельным ранением, сообщил шериф городской полиции Кевин Макмахилл на пресс-конференции.
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