Жители Алтая меньше всех в Сибири хотят уезжать в другой регион на новую работу

В крае лишь 1,1% соискателей указывают в резюме, что однозначно готовы на релокацию В Алтайском крае наиболее высока среди регионов Сибири доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать ради новой работы, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.