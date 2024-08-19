В Самаре 19 августа отменили три трамвая

Трамваи №4, №13, №23 не будут ездить в Самаре 19 августа от Постникова оврага до Дома печати.В Самаре 19 августа многие жители столкнулись с проблемами доставки на работу из-за перекрытия нескольких трамвайных маршрутов.
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