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Бойцы из республики Алтай попросили Путина отправить в отставку главу региона Хорохордина

Бойцы из республики Алтай попросили Путина отправить в отставку главу региона Хорохордина

Весьма знаковое событие случилось в политической жизни России. Группа бойцов-уроженцев республики Алтай самым прямым образом откликнулась на призыв президента Путина стать новой элитой России и активно включиться в процесс преобразования страны.

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