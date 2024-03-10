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Большая пробка образовалась на подъезде к Борскому мосту

Большая пробка образовалась на подъезде к Борскому мосту

На подъезде к Борскому мосту в сторону Нижнего Новгорода образовалась большая пробка.На 17.00 участок от Бора до дороги "Поветлужье", которая ведёт на мост, сервис "Яндекс.

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