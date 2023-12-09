США в поисках нефти: стратегический резерв на исходе Наталья МарковаВ последнем заявлении Министерства энергетики США обнародован план по закупке до 3 миллионов баррелей нефти с поставкой в марте 2024 года.
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