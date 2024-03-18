Пресс-секретарь Гаммелин: Немецкий президент Штайнмайер отказался поздравить Путина с победой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не собирается поздравлять Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, об этом журналисты газеты Tagesspiegel узнали от пресс-секретаря Керстин Гаммелин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии