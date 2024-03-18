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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Пресс-секретарь Гаммелин: Немецкий президент Штайнмайер отказался поздравить Путина с победой

Пресс-секретарь Гаммелин: Немецкий президент Штайнмайер отказался поздравить Путина с победой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не собирается поздравлять Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, об этом журналисты газеты Tagesspiegel узнали от пресс-секретаря Керстин Гаммелин.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
ссыкло как и весь гнилой запад!!!!😡
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Испугался?
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20 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.

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