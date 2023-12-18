Жители России не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счёта

Если они захотят перевести больше, им потребуется пройти полную идентификацию.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии