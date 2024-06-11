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Нидерланды выделяют €60 млн на беспилотники для Украины

Нидерланды выделяют €60 млн на беспилотники для Украины

Нидерландские власти направляют €60 млн на закупку и производство беспилотных аппаратов для украинских войск, заявило во вторник, 11 июня, министерство обороны королевства по итогам визита на Украину исполняющего обязанности главы ведомства Кайсы Оллонгрен.

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