Российские спецслужбы предотвратили угон вертолета РЭБ украинской разведкой

Противники пытались завербовать российского пилота через социальные сети Ситуация на фронте подтолкнула киевский режим к радикальным мерам – украинская разведка начала реализацию плана по захвату уникального российского вертолёта Ми-8МТПР «Рычаг», который оборудован системой радиоэлектронной борьбы, передает RT.
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