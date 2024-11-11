Российские спецслужбы предотвратили угон вертолета РЭБ украинской разведкой

Противники пытались завербовать российского пилота через социальные сети Ситуация на фронте подтолкнула киевский режим к радикальным мерам – украинская разведка начала реализацию плана по захвату уникального российского вертолёта Ми-8МТПР «Рычаг», который оборудован системой радиоэлектронной борьбы, передает RT.