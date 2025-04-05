Владельца крупного производителя масла арестовали в Москве. Заподозрили в мошенничестве

Гендиректора масложировой компании «Благо» Фосмана арестовали на два месяца Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Фосмана, гендиректора масложировой группы «Благо», по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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