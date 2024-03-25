Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Углубленные знания и базовые практические навыки — все на пользу будущим врачам Сергей Собянин рассказал, что изучают учащиеся медицинских классов столичных школ, напомнив, что обучение в профильных классах помогает осознанно выбрать будущую профессию школьникам в Москве.