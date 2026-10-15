Вслед за проблемами тыла Украине грозит ухудшение негативных тенденций на фронте. Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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