Ночью 18 октября на 150-м километре автодороги «Покровское — Носово — Натальевка» 19-летний водитель «Форд Мондео» не справился с управлением, из-за чего машина выехала на левую обочину и перевернулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт по ЖКХ Бо...
- Отар Кушанашвили ...
- Отар Кушанашвили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым