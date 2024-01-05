КНДР заявила об ответном характере артиллерийских стрельб рядом с Южной Кореей

Северная Корея провела стрельбы артиллерии на море в качестве ответа на учения Южной Кореи. Об этом 5 января сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление, опубликованное центральным информационным агентством КНДР (ЦТАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии