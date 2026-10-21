Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в большинстве случаев действует, как супергений. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на предвыборном выступлении в Северной Каролине, сообщил ТАСС .
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