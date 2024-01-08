В Госдуме предложили обязать школьников сдавать нормы ГТО: главное за сутки

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Украинские военные продолжают обстреливать ДНР и другие российские регионы, предоставление медпомощи в 2024 году изменится, для школьников могут ввести обязательную сдачу норм ГТО, у ВСУ заканчиваются боеприпасы.
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