Делегация из Киева провела «откровенную встречу» с советником Джо Байдена

Глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках подготовки предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского обсудили с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном Донбасс.
Глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках подготовки предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского обсудили с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном Донбасс.
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