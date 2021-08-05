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Делегация из Киева провела «откровенную встречу» с советником Джо Байдена

Делегация из Киева провела «откровенную встречу» с советником Джо Байдена

Глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках подготовки предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского обсудили с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном Донбасс.

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