Американцы намерены разместить большой склад оружия в Северной Европе

Соединенные Штаты собираются открыть крупный склад оружия и боеприпасов в арктической зоне Европы на фоне членства Финляндии и Швеции в НАТО, пишет финское издание Helsingin Sanomat.
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