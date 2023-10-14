Двойная раковина для ванной — назначение, варианты, правила установки

На рынке сантехнической продукции в последнее время все чаще можно встретить двойные умывальники. Такие приспособления очень практичны, кроме того, две раковины в ванной комнате идеально подойдут для больших семей.
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