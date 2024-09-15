Официально о поставках не сообщалось: российские сапёры обнаружили испанские мины C-3-B

Саперы Черноморского флота ВМФ РФ обнаружили при проведении работ испанские мины C-3-B. «Деликатность» ситуации состоит в том, что Мадрид официально не сообщал о поставках этого средства поражения на Украину.
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