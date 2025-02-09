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Sony PlayStation восстановила работу своих сервисов, не работавших более суток

Sony PlayStation восстановила работу своих сервисов, не работавших более суток

Из-за сбоя нельзя было запустить онлайн-игры и приложения на приставках PlayStation, скачать ранее купленные игры, увидеть список друзей, достиженийВидеоигровая платформа Sony PlayStation восстановила работу своих сервисов, которые не работали более суток.

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