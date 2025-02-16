Что мы знаем за снег в этом году? А вот в канадском Торонто знают. За сутки полметра нападало. Пришлось нашему подписчику Игорю Тарасенко шкрябать лопатой полдня.
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Что мы знаем за снег в этом году? А вот в канадском Торонто знают. За сутки полметра нападало. Пришлось нашему подписчику Игорю Тарасенко шкрябать лопатой полдня.