Прогноз погоды в Крыму на 25 апреля В Симферополе +21 и пасмурно В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +20 и малооблачноВ Джанкое +22 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +17 и небольшо.