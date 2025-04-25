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Прогноз погоды в Крыму на 25 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 25 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 25 апреля В Симферополе +21 и пасмурно В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +20 и малооблачноВ Джанкое +22 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +17 и небольшо.

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