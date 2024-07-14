Тренер Божович: надеюсь, Испания выиграет Евро-2024, я ненавижу англичан

Известный черногорский тренер Миодраг Божович, работавший в "Динамо", "Локомотиве" и других клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы - 2024 между сборными Испании и Англии.
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