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Мальдивы обложат налогом зарубежных туроператоров: новые правила с октября

Мальдивы обложат налогом зарубежных туроператоров: новые правила с октября

Парламент Мальдив утвердил закон, согласно которому иностранные туроператоры, турагентства и онлайн‑сервисы бронирования обязаны встать на учёт в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST.

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