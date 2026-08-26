Мальдивы обложат налогом зарубежных туроператоров: новые правила с октября

Парламент Мальдив утвердил закон, согласно которому иностранные туроператоры, турагентства и онлайн‑сервисы бронирования обязаны встать на учёт в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST.
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