Россия требует новые регионы. Как ответили на «американские компромиссы» Как сообщило агентство Bloomberg, на недавней встрече в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф пытался убедить Владимира Путина в необходимости прекращения огня по текущей линии фронта, обещая также ослабление санкций и признание Крыма.
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АЗ
Андрей Зарубкин
Жители окраинных регионов Польши на Переяславской раде решили присоединиться к Руси. В эти регионы входили ннынешние Киевская, Черниговская и ещемодна области. Все остадьное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки
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