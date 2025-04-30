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‍Россия требует новые регионы. Как ответили на «американские компромиссы

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Жители окраинных регионов Польши на Переяславской раде решили присоединиться к Руси. В эти регионы входили ннынешние Киевская, Черниговская и ещемодна области. Все остадьное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки
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