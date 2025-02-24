Мужчину, выбросившего кошку с площадки Ласточкиного гнезда, задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, по информации правоохранительных органов, выбросил кошку со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в городе Ялта в Крыму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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