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Двойная блокада: нефтяной экспорт Саудовской Аравии рухнул до минимума XXI века

Двойная блокада: нефтяной экспорт Саудовской Аравии рухнул до минимума XXI века

По данным Bloomberg, основанным на спутниковых наблюдениях и данных судовых трекеров, за первые 23 дня августа Саудовская Аравия отправила на экспорт всего 3,23 миллиона баррелей сырой нефти в сутки через Персидский залив и Красное море.

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