Неуважаемая новоприобретённая гражданка России Пихта, а по факту обычная неблагодарная хохлуха, полившая говном и оболгавшая всех, кто тебе помог с побегом в Россию из чумного барака.
Их мрии и мир реальной политики...
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igor laptev
кто это пихта и на каких ресурсах набралась наглости вещать?
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14 час.
Юрий Золотарев
БАНДЕРОЖОПЫ ДОЛЖНЫ ГНИТЬ В ЗЕМЛЕ!! Чтобы не мешать жить людям.
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11 час.
Наталия
А не надо давать гражданство России всем подряд. Этим оно обесценивается. Надо ввести такой порядок, чтобы его было нужно заслужить реальными делами и поступками в течение нескольких лет. Тогда такие личности автоматически бы отсеивались.
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7 час.
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