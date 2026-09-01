Раскрыто, сколько времени тратят россияне на дорогу на работу

Россияне в среднем тратят на дорогу до работы 1 час 14 минут, что за год складывается в 19 дней, согласно свежим данным Росстата, представленным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке .
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