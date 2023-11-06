Бастрыкин поручил выяснить правду про избиение детсадовцев в Новосибирске

Как сообщили 6 ноября в следственном комитете России, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о применении недопустимых мер воспитания в детском саду Новосибирска.
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