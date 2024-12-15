Появились официальные данные о погибших при крушении танкеров в Керчи

МЧС: при крушении двух танкеров в Керченском проливе погиб один человек В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе были эвакуированы 13 человек, находившиеся на борту судна «Волгонефть 212», сообщили в пресс-службе МЧС России.
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