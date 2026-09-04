В пяти районах Петербурга сузят дороги с 6 сентября

В пяти районах Петербурга ограничат движение транспорта с 6 сентября. В ГАТИ рассказали водителям, каких улиц это коснется.
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