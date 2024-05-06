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Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

Стася Милославская встречается с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Ещё в прошлом месяце их заметили вместе на светском мероприятии, а теперь их роман подтвердили в журнале «Москвичка».

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