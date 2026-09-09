Мишустин освободил от должности замминистра просвещения РФ Шварцман

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра просвещения РФ Ирину Шварцман от занимаемой ею должности.
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