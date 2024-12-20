Пять человек погибли при пожаре в изоляторе для дезертиров в Якутске

В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих, самовольно оставивших часть. На момент пожара в здании находились 12 человек, пятеро из них погибли, семеро отравились дымом и были госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии