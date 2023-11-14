Омбудсмен Волынец предложила дать право медсестрам на отказ от проведения аборта по немедецинским показаниям

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к депутату Госдумы Веронике Власовой с предложением предусмотреть право медперсонала на отказ от выполнения абортов по немедицинским показаниям.
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