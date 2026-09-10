Путин поддержал новый порядок набора мигрантов: что изменится в России

«Дом — работа — дом»: Путин поддержал новую систему трудовой миграции.Президент России Владимир Путин поддержал идею изменить порядок привлечения иностранных работников.
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