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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Бах: «Олимпийцы посылают важный сигнал: можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе»

«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время они будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне.

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