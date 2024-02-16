Церковный праздник в честь Николая Исповедника отмечают сегодня, 17 февраля 2024 года Юлия СкворцоваИсходя из древних народных обычаев, в субботу 17 февраля 2024 года, среди верующих традиционно отмечается церковный праздник в честь преподобного Николая Исповедника.