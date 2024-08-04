Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

НС

могут. Правда что это будет за "новая жизнь" - никто не знает и не поручится. Недавно с одним бывшим "Вагнеровцем" познакомился - парню 25. он без ноги на костялях. Миномётной миной оторвало. Он за наркоту сидел. Ну вот говорит что теперь работать пойдёт,. в институте даже успел два курса отучиться. Но вот ХЗ как будет - с алкоголем и всякой дрянью он не завязал. Вроде уже что-то появилось в его мозгах, но уж очень он безбашенный. до конца не повзрослел.