Фото: коллаж Царьграда. Штурмовик "Вагнера" Сергей с позывным "Касли" рассказал суровую правду о тюрьме, войне и "дяде Жене".
Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
могут. Правда что это будет за "новая жизнь" - никто не знает и не поручится. Недавно с одним бывшим "Вагнеровцем" познакомился - парню 25. он без ноги на костялях. Миномётной миной оторвало. Он за наркоту сидел. Ну вот говорит что теперь работать пойдёт,. в институте даже успел два курса отучиться. Но вот ХЗ как будет - с алкоголем и всякой дрянью он не завязал. Вроде уже что-то появилось в его мозгах, но уж очень он безбашенный. до конца не повзрослел.
Ответить
7 час.
Н
НС
зря блокноты и фотографии сожгли(шмотки не жалко), могли бы дать возможность отправить родственникам небольшую бандерольку. Или просто запаковать и на склад убрать, а вернётся - отдать им обратно.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии