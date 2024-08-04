Медвежий угол
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Медвежий угол

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Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Фото: коллаж Царьграда. Штурмовик "Вагнера" Сергей с позывным "Касли" рассказал суровую правду о тюрьме, войне и "дяде Жене".

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Комментарии
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НС
могут. Правда что это будет за &quot;новая жизнь&quot; - никто не знает и не поручится. Недавно с одним бывшим &quot;Вагнеровцем&quot; познакомился - парню 25. он без ноги на костялях. Миномётной миной оторвало. Он за наркоту сидел. Ну вот говорит что теперь работать пойдёт,. в институте даже  успел два курса отучиться. Но вот ХЗ как будет - с алкоголем и всякой дрянью он не завязал. Вроде уже что-то появилось в его мозгах, но уж очень он безбашенный. до конца не повзрослел.
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7 час.
Н
НС
зря блокноты и фотографии сожгли(шмотки не жалко), могли бы дать возможность отправить родственникам небольшую бандерольку. Или просто запаковать и на склад убрать, а вернётся - отдать им обратно.
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7 час.

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