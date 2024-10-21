В Херсонской области проведены очередные мероприятия в рамках информационной кампании «Клади трубку»

В рамках информационной кампании по кибербезопасности «Клади трубку», реализуемой на территории региона Главным Управлением МВД России по Херсонской области совместно с отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка и региональной прокуратурой, проведены профилактические мероприятия в г.