В Херсонской области проведены очередные мероприятия в рамках информационной кампании «Клади трубку»

В рамках информационной кампании по кибербезопасности «Клади трубку», реализуемой на территории региона Главным Управлением МВД России по Херсонской области совместно с отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка и региональной прокуратурой, проведены профилактические мероприятия в г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии