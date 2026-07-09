Заявление главного конструктора и совладельца украинской компании "Fire Point" Дениса Штилермана о намерении Киева "ударить по Москве" баллистической ракетой является проявлением информационной войны против России.
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