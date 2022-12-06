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Стоит ли брать подержанный Mercedes-Benz GLK?

Стоит ли брать подержанный Mercedes-Benz GLK?

Если отвечать просто, то просто “нет”. Если отвечать подробно, то сначала “нет”, а потом объяснение: Мерс – скотина затратная и неблагодарная, а если учитывать, как именно у неё проявляются старческие болезни, то ещё и склочная.

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