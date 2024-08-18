Бенджамин Велкро. В Сеть «утекло» видео, в котором американец Бенджамин Велкро (настоящая фамилия Рид), воевавший на стороне Украины, делится мнением о своих «коллегах» по группировке «Избранная рота» (Chosen Company).
«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Да ВОЗДАСТСЯ все по заслугам!
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Уничтожить все их семьи с родней до десятого колена. Официально предупредить все государства, что ве кто финансируют, поставляют вооружение, наемников они и члены их семей подлежат уничтожению с родней... Не хочет их народ разбираться с пособниками террористов, значит и они такие же законные цели... Пусть сами решают за террориста Зе и его режим и своих политиков с чиновниками которые его поддерживают они или за свои семьи и их благополучие...
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23 час.
Алекс Сэм
А что у нас Таиланде ликвидаторов нет? Тогда надо заплатить какой нибудь местной банде.
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18 час.
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