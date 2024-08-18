«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

АНГЕЛ АНГЕЛ

Уничтожить все их семьи с родней до десятого колена. Официально предупредить все государства, что ве кто финансируют, поставляют вооружение, наемников они и члены их семей подлежат уничтожению с родней... Не хочет их народ разбираться с пособниками террористов, значит и они такие же законные цели... Пусть сами решают за террориста Зе и его режим и своих политиков с чиновниками которые его поддерживают они или за свои семьи и их благополучие...