Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Мудрый ответ. Спасибо.Дорогие друзья, к...
  • Дмитрий Антипас
    Вы сами-то прочитали то, что написали? Вы что, сильно разволновались? Или торопились? Или после "бодуна"?Грядут отставки и...
  • Юлия Юлия
    Да сбросте на эти 120 тысяч укров и их наемников самые мощные бомбы! Пусть сдохнут все до одного! Господь, храни Рос..."Всем эскадронам ...

«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

Бенджамин Велкро.  В Сеть «утекло» видео, в котором американец Бенджамин Велкро (настоящая фамилия Рид), воевавший на стороне Украины, делится мнением о своих «коллегах» по группировке «Избранная рота» (Chosen Company).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Да ВОЗДАСТСЯ все по заслугам!
Ответить
1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Уничтожить все их семьи с родней до десятого колена. Официально предупредить все государства, что ве кто финансируют, поставляют вооружение, наемников они и члены их семей подлежат уничтожению с родней... Не хочет их народ разбираться с пособниками террористов, значит и они такие же законные цели... Пусть сами решают за террориста Зе и его режим и своих политиков с чиновниками которые его поддерживают они или за свои семьи и их благополучие...
Ответить
23 час.
Алекс Сэм
А что у нас Таиланде ликвидаторов нет? Тогда надо заплатить какой нибудь местной банде.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх